कमाई बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे का नया प्लान, फिल्म प्रमोशन के लिए शुरु होगी बुकिंग

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे अपना राजस्व बढ़ाने के लिए अनूठा प्लान लेकर आया है। रेलवे अब प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए अपनी ट्रेनों की बुकिंग करेगा, जिससे भारतीय रेलवे की कमाई में इजाफा होगा। इस स्कीम को ‘प्रमोशन ऑन व्हील्स’ कहा जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग की जाएगी।



रेलवे ने दी जानकारी

रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि ‘प्रमोशन ऑन व्हील्स’ पहल के तहत विज्ञापन गतिविधियों और कला, संस्कृति, फिल्मों, टेलीविजन कार्यक्रमों, खेल इत्यादि के प्रचार के लिए विशेष ट्रेन उपलब्ध होंगी। अक्षय कुमार अभिनीत ‘हाउसफुल 4’ के निर्माता अपनी फिल्म के प्रचार के लिए पहले ही एक ट्रेन बुक कर चुके हैं।

For promotion/publicity of Art, Culture,Cinema,TV, Sports etc.

,IR has come out with unique & novel initiative to publicise/promote campaigns through trains. 1st "Promotion on Wheels" Special Train will be run by IRCTC & Western Rly with Housefull 4 team to promote the film. pic.twitter.com/SmyIpNkfPY