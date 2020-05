Work from home वाली नौकरियों की बढ़ी डिमांड, फरवरी मार्च में 377 फीसदी का इजाफा

नई दिल्ली: कोरोनावायरस की वजह से लगभग पूरी दुनिया ही आजकल Work From Home कर रही है। यही वजह है कि अब लोग नौकरी ढूंढते वक्त वर्क फ्राम होम की सुविधा ढूंढ रहे हैं यानि कि लोगों की प्रॉयरिटी में वर्क फ्राम होम शामिल हो चुका है।

नौकरी से जुड़ी वेबसाइट Indeed ( indeed job search ) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देशभर में नौकरी ढूंढने वाले लोग रिमोट वर्किंग की सुविधा वाली नौकरी में जबरदस्त दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस जॉब पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फरवरी से मार्च के महीने में work from home jobs और remote working जैसे कीवर्ड्स की सर्च में काफी इजाफा हुआ है।

ये भी पढ़ें- हर भारतीय को 1000 रूपए प्रति माह भेजें सरकार : अभिजीत बनर्जी

Indeed की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में उसके प्लेटफॉर्म पर रिमोट वर्क के साथ सर्च में 377 फीसदी से अधिक की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। Indeed India के मैनेजिंग डायरेक्टर शशि कुमार का कहना है कि, ''कोविड-19 ने हमें काम करने के तरीके को बदलने पर मजबूर कर दिया है। जिसके चलते रिमोट वर्किंग में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हुई है और इसके जारी रहने की संभावना है।''

इतना ही नहीं देखा तो यहां तक गया है कि work from home के ऑप्शन के साथ लोग कम सैलेरी लेने के भी तैयार हैं। और ऐसा करने वालों की संख्या करीब 53 फीसदी है।

बदलनी होगी काम की रणनीति- कुमार ने कहा कि आने वाले समय में उद्योग जगत के काम करने की रणनीति के बारे में मिलकर सोचना होगा। इसके साथ ही ऐसे कर्मचारियों को नए तरह से कुशल बनाना होगा, जिनके रोजगार जाने की आशंका है। कोविड-19 की वजह से बहुत लोगों के प्लान फिलहाल पोस्टफेन हो गए हैं लेकिन इस दैरान हमें खुद को भविष्य के लिए बेहतर ढंग से तैयार करना होगा।