Paytm से Payment हुआ महंगा, यूजर्स पर MDR के बोझ को लेकर कंपनी ने दिया ये सुझाव

नई दिल्ली। आज यानी 1 जुलाई से पेटीएम इस्तेमाल करना आपके लिए महंगा हो गया है। आज से Paytm अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट ( MDR ) का बोझ ग्राहकों पर डालना शुरू करेगा। यह एमडीआर बैंक और कार्ड कंपनियां चार्ज करती हैं। इस मामले से जुड़े दो लोगों का कहना है कि पेटीएम प्राॅफिटेबल होने की वजह से कदम उठा रही है।

credit card के जरिए पेमेंट करने पर यह चार्ज 1 फीसदी, Debit Card से पेमेंट करने पर 0.9 फीसदी और Unified Payment Interface ( UPI ) के जरिए पेमेंट करने पर यह 12-15 रुपये का होता है। SoftBank और alibaba जैसी दिग्गज कंपनियों से निवेश हासिल करने वाली नोएडा स्थित यह कंपनी अभी तक इस चार्ज का वहन खुद ही करती थी। पेटीएम अपने वाॅलेट से किसी भी पेमेंट पर इस तरह के चार्जेज का बोझ ग्राहकों पर नहीं डालती थी।



इस तरह के पेमेंट पर लगेगा चार्ज

यह नया चार्ज पेटीएम से हर तरह के डिजिटल लेनदेन पर लागू होगा। इसमें वाॅलेट में पैसे डालना, यूटिलिटी बिल जमा करना, स्कूल फीस जमा करना और सिनेमा टिकट खरीदाना आदि भी शामिल होगा। इस मामले से जुड़े एक शख्स ने बताया कि हर लेनदेन पर कुछ चार्ज लगता है। अब पेटीएम इस चार्ज का भार खुद नहीं उठाकर ग्राहकों पर डालेगा।

Important: Paytm neither charges nor will charge any convenience or transaction fee from customers on using any payment method which includes Cards, UPI and Wallet. Read our blog for more. ⬇️

https://t.co/rfPp21MAx1