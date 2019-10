रेलवे का बड़ा फैसला, ट्रेन में अब नही मिलेगी प्लास्टिक की पानी बोतल

नई दिल्ली। सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक को आंशिक बैन करने के बाद अब भारतीय रेल के कैटरिंग डिपार्मेंट IRCTC ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल भारतीय रेल को कैटरिंग सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी ट्रेन में रेल नीर के नाम से पानी की बोतल सप्लाई करती है। लेकिन कंपनी ने अब इसे बदलने का फैसला कर लिया है। IRCTC अब रेल नीर की पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल मैटेरियल से करेगा।

क्यों लिया गया यह फैसला

इस फैसले की जानकारी IRCTC ने ट्वीट कर दी है। कंपनी ने अपने ट्वीट में बताया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से निपटने के उद्देश से रेल नीर की बायोडिग्रेडेबेल पैकेजिंग को सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया गया है। कंपनी ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लखनऊ-नई दिल्ली-लखनऊ रूट पर शुरू भी कर दिया है। रेल नीर की ये बॉटल पूरी तरह से नष्ट किए जा सकने वाले मटेरियल से बनी है।

IRCTC’s big leap in curbing the use of #SingleUsePlastic - successfully tests biodegradable packaging for #RailNeer. Supply commences on a pilot basis on the newly introduced LJN-NDLS-LJN #TejasExpress. #IRCTCSaysNoToPlastic #IRCTCForEnvironment pic.twitter.com/aqKKIluVHM