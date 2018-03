नर्इ दिल्ली। बुधवार को जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ लगार्इ। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवार्इ के दौरान कहा कि जेपी को किसी भी हाल में निवेशकों द्वारा जमा किए गए रकम काे लौटाना होगा। इसी के साथ कोर्ट ने जेपी एसोसिएट लिमिटेड को 10 मर्इ तक 200 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दो किश्तों में जमा कराने को कहा हैं। इसकी पहली किश्त 100 करोड़ रुपए की होगी जिसे 15 अप्रैल तक जमा कराना होगा। वहीं दूसरी किश्त भी 100 करोड़ रुपए की होगी जिसे 10 मर्इ तक जमा कराना होगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि, जेपी एसोसिएट खरीदारों के पैसे पर बैठा नहीं रह सकता। कार्ट कोर्ट को इस बात की चिंता है आैर खरीदारों को फ्लैट या उनका पैसा दिलाने में मदद करना चाहता हैं।

Supreme Court ordered Jaypee Associates Ltd (JAL) to deposit Rs 200 crores in two equal installments before the SC registry by April 15 and May 10.

16 अप्रैल को होगी अगली सुनवार्इ

अब इस मामले की अगली सुनवार्इ 16 अप्रैल को होगी। आपको ज्ञात हो कि दिवालिया होने की कागार पर खड़ी जेपी एसोसिएट्स को 2000 कराेड़ रुपए जमा करने है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे अलग-अलग किश्तों में ये रकम जमा करने की मोहलत दी थी। इनमें से जेपी ग्रुप ने पहले ही 550 करोड़ रुपए जमा करा दिया हैं। सुप्रीम काेर्ट ने पहले ही एमिक्स को उन खरीदारों के संबंध में चार्ट देने को कहा जो रिफंड चाहते हैं।

Supreme Court has listed the matter for further hearing on April 16, to see if the Jaypee Associates Ltd (JAL) has complied with the first installment payment or not and to take decision on pro rata distribution of funds received.