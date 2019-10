सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से नहीं लगाया बैन, सरकार ने कहा - इकोनॉमी में आ सकती है सुस्ती

नई दिल्ली। आज यानी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती है। इस जयन्ती पर मोदी सरकार ने देश को स्वच्छ बनाने के लिए एक औऱ कदम उठाया है। देश में बढ़ते प्लास्टिक के पॉल्यूशन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर देश की जनता को जागरुक करने को कहा। प्लास्टिक पर रोक लगाने से देश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने में काफी मदद मिलेगी।



ट्वीट कर दी जानकारी

देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर ट्वीट करते हुए कहा गया कि 11 सितंबर 2019 को पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किए गए स्वच्छता ही सेवा मिशन का मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना नहीं है। बल्कि सरकार का मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता फैलाना है।

The Swachhata Hi Seva campaign launched by the Hon'ble PM on 11th September 2019 is not about banning single use plastic but creating awareness and a people's movement to curb its use @PMOindia @moefcc https://t.co/ZTb4jtJ3t8