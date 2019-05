स्पाइसजेट लेकर आया शानदार ऑफर, अब फ्री में करें हवाई यात्रा

नई दिल्ली। अगर आप भी फ्लाइट से कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि स्पाइसजेट ( SpiceJet ) अब एक ऐसा ऑफर लेकर आया है, जिसमें आप फ्री में हवाई यात्रा कर सकते हैं और आपको टिकट का एक भी पैसा नहीं देना होगा।



फ्री में करें हवाई यात्रा

आपको बता दें कि लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट ( Spicejet ) के इस ऑफर के तहत आपको आपकी टिकट के पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। स्पाइसजेट के ऑफर के तहत आप जितने का टिकट बुक कराएंगे, वह पूरा पैसा आपको स्टाइलकैश ( StyleCash ) के तौर पर वापस मिल जाएगा। इस तरह आप फ्री में कहीं भी हवाई यात्रा कर पाएंगे।



स्पाइसजेट ने ट्वीट कर दी जानकारी

स्पाइसजेट ( Spicejet ) ने ट्वीट कर इस ऑफर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्टाइलकैश स्पाइसजेट की ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। यह स्पाइसस्टाइल डॉट कॉम से शॉपिंग के वक्त काम आता है। कंपनी आपको आपके टिकट के पैसे को स्टाइलकैश में रिफंड करेगा, जिसेक बाद आप इस पैसे से शॉपिंग कर सकते हैं।

Now your SpiceJet flights are effectively free. Travel with SpiceJet and earn StyleCash equivalent to your entire booking amount. Head over to https://t.co/wDsLQ8XjhA, and make the most of your StyleCash to buy the latest, trendiest apparel, accessories and more. pic.twitter.com/VIxCJO8aMg