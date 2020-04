कोरोना की जंग में Twitter, Jack Dorsey करेंगे 7500 करोड़ का योगदान

नई दिल्ली: कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में त्राहि-त्राहि मची पड़ी है। पूरे विश्व के लोग घरों में कैद हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री दी पहले ही कह चुके हैं कि कोरोना किसी युद्ध की तरह है इसीलिए इसके लिए तैयारी भी उसी तरह की हो रही है। हर कोई अपनी तरह से इसके लिए संसाधन जुटाने में मदद कर रहा है। बिल गेट्स ( bill gates ) और मार्क जकरबर्ग के बाद अब Twitter के CEO Jack Dorsey ने इस बीमारी के खिलाफ जंग के लिए 7500 करोड़ रूपए दान करने का फैसला किया है।

कोरोना के लिए Wipro चीफ Azim Prem ने दिया अब तक का सबसे बड़े दान

ये जैक की कुल संपत्ति का 28 फीसदी है। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करके इसका ऐलान किया।

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz