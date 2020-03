आनंद महिन्द्रा के बाद बिहारी अनिल अग्रवाल का ऐलान, कोरोना से जंग के लिए दिये 100 करोड़ रुपए

नई दिल्ली: कोरोना के खिलाफ जंग बड़ी होती जा रही है ऐसे में सिर्फ सरकार से उम्मीद करना बेमानी होगा। शायद यही सोचकर रविवार को आनंद मंहिन्द्रा ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने की बात कही थी । महिन्द्रा एंड महिन्द्रा के चेयरमैन ने हेल्थ केयर मशीनरी से लेकर MSMEs सेक्टर के लिए फंड बनाने का भी ऐलान किया है।

बढ़ती जा रही है कोरोना की त्रासदी, सरकार कब करेगी बेलआउट पैकेज का ऐलान ?

आनंद महिन्द्रा के बाद अब वेदांत रिसोर्सेज लिमिटेड के चेयरमैन बिहारी अग्रवाल अनिल ने भी इस जंग के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान देने की बात कही है। अनिल अग्रवाल ने ट्वीट किया - मैं महामारी से लड़ने की दिशा में 100 करोड़ का योगदान कर रहा हूं। एक प्रतिज्ञा है जिसे हमने शुरू किया है और यह ऐसा समय है जब हमारे देश को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। कई लोग अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं और विशेष रूप से दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति चिंता का विषय है। हम मदद करने के लिए हम सब कुछ करेंगे।

