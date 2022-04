आईपीएल इतिहास में अश्विन रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी, जाने क्या कहता है नियम....

बीते रविवार को आईपीएल का दूसरा डबल हैडर लखनऊ सुपरजाइंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में हुआ। इस मैच को राजस्थान ने लखनऊ को 3 रनों से हरा दिया है। मैच के दौरान राजस्थान के खिलाड़ी अश्विन ने रिटायर्ड हर्ट नियम का इस्तेमाल किया है।



IPL 2022 : आईपीएल इतिहास में रविंद्रचरन आश्विन पहली बार रिटायर्ड हर्ट आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यह वाक्या हमे राजस्थान और लखनऊ के बीच हुए मैच के दौरान देखने को मिला। यह आईपीएल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा था तभी इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी के दौरान एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जिसमें बल्लेबाज मैच के दौरान बल्लेबाजी छोड़ ड्रेसिंग रूम की तरफ भागने लगा। यह तब हुआ जब शेमरन हेटमायर और अश्विन मैदान पर टिके हुए थे। दोनो ने पारी को संभालते हुए 68 रन जोड़े। लेकिन इस मैच के दौरान अश्विन 2 सिक्स की मदद से 23 गेंदों में 28 रन बनाए लेकिन अचानक ही वह रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गये। अश्विन ने क्रिकेट के इस नियम का इस्तेमाल बखूबी किया। आइए आपको बताते हैं क्रिकेट का यह नियम क्या कहता है।

