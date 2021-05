भारतीयों की मदद के लिए आगे आए ये 13 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर

नई दिल्ली। भारत में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज देशभर में 3-4 लाख नए केस आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते BCCI ने 4 मई को IPL 2021 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। IPL 2021 खेल रहे विदेशी खिलाड़ियों को उनके घर भेजने के लिए BCCI को काफी मशक्कत करनी पड़ी। क्योंकि विदेशों में भारतीय प्लाइट्स पर पांबदी लगा रखी है। वहीं कई विदेशी कोरोना से भी संक्रमित हो गए थे।

मदद के बढ़ाया हाथ

कई ऑस्ट्रेलियाई पहले ही कोरोना में भारतीयों की मदद के लिए आगे आ चुके हैं, लेकिन अब पुरुष और महिला क्रिकेटर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद के लिए सामने आए हैं। मदद के लिए आगे आने वाले इन खिलाड़ियों ने लोगों से यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया में डोनेट करने की अपील की है। यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा ट्विटर पर एक मिनट के वीडियो पोस्ट में एलन बॉर्डर सहित कई शीर्ष ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने कहा कि भारत में स्थिति दिल को दुखाने वाली है और इस कठिन समय में हम सभी को एक होना होगा।

ये 13 क्रिकेटर आए आगे

बॉर्डर के अलावा पैट कमिंस, ब्रेट ली, एलेक्स ब्लैकवेल, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, माइक हसी, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, एलिसे पेरी, एलिसा हेली, मेग लेनिंग और रेचल हेन्स भारतीयों की मदद के लिए आगे आए हैं। इन 13 क्रिकेटरों ने कहा, 'भारत में हर सेकेंड कोरोना के चार नए मामले सामने आ रहे हैं। वहां पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद नहीं हैं। इस महामारी का यह सबसे कठिन समय है।'

