क्रिकेटर पीयूष चावला के पिता प्रमोद कुमार का कोरोना से निधन, मुंबई इंडियंस ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया के बाद स्पिनर पीयूष चावला (Piyush Chawla) के पिता का कोरोना से निधन हो गया। चावला इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साझा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी की उनके पिता भी कोरोना (COVID-19) से संक्रमित थे। चावला ने अपने पोस्ट में लिखा कि उनके पिता ने कोरोना से होने वाली परेशानियों के साथ संघर्ष किया, लेकिन आज यानि सोमवार को अंतिम सांस ली। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में चावला काफी इमोशनल नजर आए।

खो दिया ताकत का स्तंभ

पीयूष चावला (Piyush Chawla) ने लिखा कि आज उन्होंने ताकत का स्तंभ खो दिया है। अब उनके बिना पहले जैसा जीवन नहीं होगा। बता दें कि एक दिन पहले राजस्थान रॉयल्स के चेतन सकारिया के पिता का भी निधन कोरोना वायरस के कारण हो गया था।

Our thoughts go out to Piyush Chawla who lost his father, Mr. Pramod Kumar Chawla this morning. We are with you and your family in this difficult time. Stay strong. pic.twitter.com/81BJBfkzyv

मुंबई इंडियंस ने दी क्रिकेटर के पिता को श्रद्धाजंलि

पीयूष चावला के पिता के निधन की खबर के बाद आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने ट्वीट करके क्रिकेटर के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी की ओर से ट्विटर पर मैसेज लिखा गया, 'हम इस मुश्किल घड़ी में आपके और परिवार के साथ हैं। आप मजबूत बने रहिए। पीयूष ने भी इंस्टाग्राम पर पिता के निधन पर दुख जताते हुए लिखा कि आपके बिना जिंदगी दोबारा पहले जैसी नहीं होगी। आज मैंने अपनी शक्ति खो दी।'

यहां देखें पीयूष चावला का ट्वीट

My dear brother Piyush Chawla’s father, Pramod uncle is no more. My deepest condolences to you & your family. I pray that you go thru this difficult time with patience. Uncle was a great soul and full of life. COVID has taken one more life! pic.twitter.com/ePHLip8AAq