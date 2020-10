IPL 2020 SRH vs CSK: चेन्नई सुपरकिंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 20 रन से हराया

दुबई। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के 29वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ( Chennai Super Kings (CSK) ) ने मंगलवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 20 रनों से हरा दिया। चेन्नई की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। चेन्नई ने छह विकेट खोकर 167 रनों का स्कोर खड़ा किया। हालांकि हैदराबाद की टीम आठ विकेट खोकर 147 रन ही बना सकी और 20 रनों से मैच हार गई। बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने वाले सीएसके के रवींद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

आईपीएल के 13वें सीजन में चेन्नई सुपरकिंग्स अब तक आठ मैच खेल चुकी है और मंगलवार को उसने तीसरी जीत हासिल की। अब छह प्वाइंट्स के साथ सीएसके प्वाइंट टेबल में छठे नंबर पर पहुंच गई है। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से केन विलियम्सन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए और 39 गेंदों में 7 चौके जड़े। हैदराबाद की तरफ से जॉनी बेयरस्टो ने 23 और प्रियम गर्ग ने 16 रन बनाए।

चेन्नई सुपरकिंग्स की तरफ से कर्ण शर्मा और डवैन ब्रावो ने दो-दो विकेट हासिल किए। जबकि सैम कुरैन, रवींद्र जडेजा तथा शार्दुल ठाकुर ने एक-एक विकेट चटकाया।

