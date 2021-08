IPL 2021 के दूसरे चरण से बाहर हुए वाशिंगटन सुंदर, RCB ने आकाश दीप को किया टीम में शामिल

लीड्स टेस्ट में हार का सामना करने के बाद विराट कोहली को एक और झटका लगा है। विराट कोहली आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान भी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे चरण की शुरुआत अगले महीने से होने वाली है। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ट्वीट कर इस बात को कंफर्म किया। अब आरसीबी ने आईपीएल के बचे हुए 31 मैचों के लिए आकाश दीप को टीम में जोड़ा है। आकाश बंगाल की तरफ से खेलते हैं और वह मीडियम पेसर गेंदबाज हैं। दरअसल वाशिंगटन सुंदर की उंगली में चोट लग गई है। इसी वजह से वह दूसरे चरण में नहीं खेल पाएंगे।

सुंदर की उंगली में लगी चोट

आरसीबी ने सोमवर को एक बयान जारी करते हुए बताया कि वाशिंगटन सुंदर उंगली में चोट लगने की वजह से आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में नहीं खेल पाएंगे। साथ ही आरसीबी ने ट्वीट के जरिए बताया कि बंगाल के क्रिकेटर आकाश दीप को वाशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। वाशिंगटन सुंदर को उंगली में चोट भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले लगी थी। दरअसल, सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैच के दौरान मोहम्मद सिराज की बॉल सुंदर की उंगली पर लग गई थी। इसकी वजह से उनकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया था।

🔊 ANNOUNCEMENT 🔊



Washington Sundar has been ruled out of the remainder of #IPL2021 as he hasn’t fully recovered from his finger injury. Akash Deep, a state cricketer from Bengal who until now was a net bowler with RCB, has been named as Washi’s replacement. #PlayBold pic.twitter.com/azaMgkaDZp