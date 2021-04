IPL 2021: DC से मैच से पहले राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका, बेन स्टोक्स की टूटी अंगुली, IPL से हुए बाहर

नई दिल्ली। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स ( RR vs PBKS) के बीच मंगलवार IPL 2021 का चौथा मुकाबला खेला गया। इस दौरान रॉयल्स को दोहरा झटका लगा। एक तो रॉयल्स को 4 रन से करारी हार झेलनी पड़ी और दूसरा रॉल्यस के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) अपने बाएं हाथ की अंगुली में चोट लगा बैठे। स्टोक्स की ऊंगली फैक्चर होने के चलते वह बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए। इस बात की जानकारी रॉयल्स ने मंगलवार को दी।

फ्रेंचाइजी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया, 'मैच के बाद जांच कराने पर पता चला कि स्टोक्स की अंगुली में फैक्चर है, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वह IPL 2021 से बाहर हो गए हैं। गौरतलब कि राजस्थान का अगला मैच शुक्रवार यानी 16 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स से होना है। बता दें कि राजस्थान रॉयल्स टीम के बेन स्टोक्स दूसरे सबसे महंंगे खिलाड़ी है। आईपीएल 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस भी रॉयल्स टीम से खेल रहे हैं। आरआर ने क्रिस मॉरिस को 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था।

रॉयल्स परिवार का अहम सदस्य बेन स्टोक्स

फ्रेंचाइजी ने कहा, 'बेन स्टोक्स को हर कोई रॉयल्स परिवार का अहम सदस्य मानता है। हम उनके जल्द स्वस्थ्य होने की कामना करते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि वह अपने मूल्यवान सहयोग के लिए टीम के साथ रहना चाहते हैं। हम उनके संभावित विकल्पों की समीक्षा करेंगे।'

गेल का कैच लपकने के दौरान लगी चोट

एक ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, बेन स्टोक्स को वेस्टइंडीज के अक्रामक बल्लेबाज क्रिस गेल का कैच पकड़ते हुए अंगुली में चोट लगी। मैच में इससे पहले एक कैच टपकाने के बाद स्टोक्स ने लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाते हुए डाइव लगा कर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज को चलता किया। इसके बाद टीम के साथी खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाते हुए उन्हें असहजता महसूस हुई। चोट के कारण ही स्टोक्स ने इस मैच में सिर्फ एक ओवर की गेंदबाजी की।'

Ben Stokes has been ruled out of the IPL following a broken finger in last night's game. 😔



He will stay with the Royals and support the rest of the group in the upcoming matches. 💗#RoyalsFamily | @benstokes38 pic.twitter.com/WVUIFmPLMJ