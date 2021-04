IPL 2021: टूर्नामेंट शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के इन दो खिलाड़ियों को मिली खास ट्रॉफी

IPL 2021 का शुभारंभ 9 अप्रेल से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सभी टीमों ने इस टूर्नामेंट के लिए कमर कस ली है। महेन्द्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स भी टूर्नामेंट में इस बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई में IPL 2021 के लिए ट्रेनिंग कर रही है। इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ मुंबई में ही होगा। बता दें कि पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स प्ले ऑफ में भी जगह बनाने में सफल नहीं रही थी। इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में कुछ बदलाव हुए हैं और नीलामी में कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया। वहीं टूर्नामेंट शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने दो खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

इन दो खिलाड़ियों को दी ट्रॉफी

बता दें कि आईपीएल 2021 का आगाज कल से हो रहा है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम के दो खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। टीम ने फाफ डुप्लेसिस और सैम करन को खास अवॉर्ड दिए। गुरुवार 8 अप्रेल को टीम ने सोशल मीडिया पर इसकी फोटो भी शेयर की। तस्वीर में फाफ डुप्लेसिस और सैम करन ट्रॉफी लेते हुए नजर आ रहे हैं। डुप्लेसिस को टीम के कप्तान धोनी और उपकप्तान सुरेश रैना ने अवॉर्ड दिया। वहीं सैम करन को धोनी और जडेजा ने ट्रॉफी दी।

A-word of appreciation for our Super Lions of the last season.



Faf du Plessis (449 runs) & Sam Curran (13 wkts).#WhistlePodu #Yellove 🦁💛 pic.twitter.com/oDXURah6pN