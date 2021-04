IPL 2021, CSK vs DC: शून्य पर आउट हुए महेन्द्र सिंह धोनी तो गुस्साए फैंस ने ट्विटर पर उड़ाया मजाक, शेयर किए ऐसे मीम्स

IPL 2021 का दूसरा मैच चेन्नई सुपरकिंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। यह मैच मुंबई के वानखेडे स्टेडिेयम में हुआ। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। वहीं पहले बैटिंग करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुरुआती ओवरो में ही चेन्नई के दो विकेट चले गए। वहीं 5 महीने बाद मैदान पर लौटे धोनी से लोगों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वे आते ही शून्य पर आउट हो गए और पैवेलियन लौट गए। इससे फैंस काफी निराश हुए और उन्होंने ट्विटर के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया। धोनी के आउट होने के बाद ट्विटर पर मीम्स बनने लगे, जिसमें लोगों ने उनका जमकर मजाक उड़ाया।

आवेश खान ने किया बोल्ड

क्रिकेट फैंस को चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी से काफी उम्मीदें थीं कि वे मैच में अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करेंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं सका। धोनी 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। उनके क्रिज पर आने के बाद फैंस को काफी उम्मीदें थी कि वे अच्छी पारी खेलेंगे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर आवेश खान ने उन्हें आते ही क्लिन बोल्ड कर दिया। धोनी बिना खाते ही पैवेलियन लौट गए।

