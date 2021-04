IPL 2021: तीन मैचों में दूसरी बार हारी पंजाब किंग्स, जानिए मैच के Highlights

दिल्ली। शिखर धवन के 92 रन के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को यहां वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 14वें सीजन के 11वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को छह विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 195 रन का स्कोर बनाया, जिसे दिल्ली कैपिटल्स ने 18.2 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया।

