IPL 2021, DC vs PBKS Live Cricket Score: पंजाब को पहला झटका, मयंक अग्रवाल 69 रन पर आउट

12वां ओवर: पंजाब किंग्स की शानदार बल्लेबाजी, 12 के बाद भी दिल्ली को नहीं दिया कोई मौका। बिना किसी विकेट के नुकसान पर स्कोर 120 रन

11वां ओवर- कागिसो रबाडा की पहली गेंद पर 6. पंजाब के 100 रन पूरे. मयंक अग्रवाल का शानदार 6 दूसरी गेंद पर भी 6 मयंक अग्रवाल ने इस बार पुल शॉट लगाया. बेहतरीन टाइमिंग। चौथी गेंद पर केएल राहुल ने 6 लगाया. शॉर्ट गेंद थी और राहुल ने पुल शॉट खेला. रबाडा के एक ओवर में तीन छक्के. आईपीएल में पहले तो कभी नहीं दिखा ऐसा नजारा. ओवर में कुल 20 रन बने।

10वां ओवर: दिल्ली कैपिटल्स इस समय भारी दबाव में दिख रही है। 10 ओवर के बाद भी दिल्ली के गेंदबाजों को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं, पंजाब ने बिना किसी नुकसान के 94 रन बना लिए हैं

9वां ओवर: पंजाब किंग्स ने 9 ओवर के खेल में बिना किसी नुकसान के 87 रन बना लिए हैं। क्रीज पर मयंक अग्रवाल और केएल राहुल मौजूद हैं

8वां ओवर: ललित यादव ओवर फेंकने आए। लेकिन केएल राहुल और मयंक के अच्छी गेंदबाजी। दिल्ली को कोई मौका नहीं। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने पूरे किए 80 रन

सातवां ओवर: रवि अश्विन को गेंदबाजी दी गई। लेकिन कोई उम्मीद नहीं। पंजाब सात ओवर के खेल के बाद बिना किसी नुकसान पर 68 रन पर

छठा ओवर: दिल्ली कैपिटल्स को इस समय विकेट की जरूरत, लेकिन अभी तक कोई गेंदबाज कामयाब नहीं। पंजाब इस समय जीरो विकेट के नुकसान पर 59 रन पर। क्रीज पर राहुल 24 और मयंक 30 रन बनाकर खेल रहे हैं।

पांचवां ओवर: दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों पर विकेट लेने का साफ दबाव। कगिसो रबाडा को बॉलिंग दी गई। कोई फायदा नहीं। पंजाब फिलहाल बिना किसी के नुकसान 58 रन

4 ओवर: लुकमन मेरीवाला की बॉलिंग, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पंजाब चार ओवर के बाद बिना किसी नुकसान पर 42 रन

तीसरा ओवर: क्रिस वोक्स गेंदबाजी करने आए। मयंक अग्रवाल ने लगाया चौका। ओवर में 10 रन गए। तीन ओवर के बाद पंजाब 35रन पर

दूसरा ओवर: दिल्ली ने लुकमान मेरीवाला को गेंदबाजी दी। यह उनके आईपीएल करियर का पहला ओवर। लेकिन केएल राहुल ने पहली गेंद पर लगाया चौका। मेरीवाला के पहले ओवर में 20 रन गए। पंजाब का स्कोर फिलहाल 35

दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वहीं, पंजाब किंग्स पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी। पंत ने कहा कि दूसरे इनिंग में ओस गिर सकती है, इसी कारण से हमने पहले गेंदबाज़ी करने का निर्णय लिया है। हमने आज अपनी टीम में दो बदलाव किए हैं। स्टीव स्मिथ और मेरीवाला को टीम में जगह दी गई है।

दिल्ली कैपिटल्स:

पंजाब किंग्स -

नई दिल्ली। Delhi Capitals और Punjab Kings की टीमें अपने-अपने पिछले मुकाबलों में मिली हार को भुलाकर रविवार को होने वाले IPL 2021 के 11वें मैच में जीत की पटरी पर लौटना चाहेंगे। दिल्ली को पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अंतिम ओवर के रोमांच के बाद हार का सामना करना पड़ा था जबकि पंजाब को Chennai super kings ने पराजित किया था। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली को आईपीएल के इस सीजन के अपने पहले मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ जीत मिली थी लेकिन राजस्थान ने उसे पिछले मैच में हरा दिया था।

दिल्ली ने राजस्थान को 147 रनों का लक्ष्य दिया था और राजस्थान के पांच विकेट 42 रन पर ही गिरा दिए थे। लेकिन अंत में उसे हार का सामना पड़ा था। पंजाब का पिछले मुकाबले में प्रदर्शन निराशाजनक रहा था और चेन्नई ने उसे 20 ओवर में आठ विकेट पर 106 रन पर रोकने के बाद छह विकेट से जीत हासिल की थी। पंजाब ने इस सीजन के पहले मैच में 221 रन बनाए थे लेकिन पिछले मैच में उसकी टीम दीपक चाहर के आगे बेदम नजर आई थी।

IPL 2021, RCB vs KKR Live Cricket Score: कोलकाता को पांचवां झटका, इयोन कैच आउट

We hope you're excited as the first Double Header of the #VIVOIPL will be played today.



And this season, you can make transfers for the two matches INDIVIDUALLY 😎



Play the #IPLFantasyLeague now!



Visit 👉 https://t.co/V4VBrguDyy pic.twitter.com/jm6veUybD7