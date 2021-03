IPL 2021 : दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पोंटिंग भारत रवाना, बोले- अब इंतजार नहीं कर सकता

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियम लीग 2021 शुरू होने में अब कुछ ही शेष बचे है। सभी टीमें अपनी अपनी तैयारियों में जुड़ गए है। प्रैक्टिस कैंप में भी खिलाड़ी खूब पसीना बहा रहे है। विदेशी खिलाड़ियों का भी भारत आना शुरू हो गया है। कई खिलाड़ियों को आईपीएल 2021 के लिए राष्ट्रीय टीम ने एनओसी दे दी है। आईपीएल की फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग 9 अप्रैल से शुरू होने जा रही लीग के आगामी 14वें सीजन के लिए रविवार को भारत के लिए रवाना हो गए। पूर्व आस्ट्रेलियाई कप्तान पोंटिंग ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी।

एक सप्ताह क्वारंटी रहेंगे फिर बायो सिक्योर बबल में जाएंगे

पोंटिंग ने ट्विटर पर लिखा, सुरक्षित रहें। आईपीएल 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ने का और इंतजार नहीं कर सकता। दिल्ली कैपिटल्स टीम मुंबई पहुंच चुकी है और पोंटिंग भी मुंबई टीम को जॉइन करेंगे। मुंबई पहुंचने के बाद वे एक सप्ताह के क्वारंटीन में रहेंगे। इसके बाद बायो सिक्योर बबल में जाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ने के बाद पोंटिंग को सबसे पहले टीम के कप्तान का चयन करना होगा, क्योंकि नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर कंधे की चोट के कारण लगभग पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। अय्यर को इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में कंधे में चोट लग गई थी।

अजय रात्रा को नियुक्त किया सहायक कोच

रविवार को दिल्ली फ्रैंचाइजी ने भारत के पूर्व विकेटकीपर अजय रात्रा को टीम का सहायक कोच नियुक्त करने की घोषणा की। अपनी नियुक्ति पर रात्रा ने एक बयान में कहा- मैं दिल्ली कैपिटल्स को असिस्टेंट कोच के तौर पर ज्वाइन करते हुए सम्मानित महसूस कर रही हूं। यह एक बहुत ही रोमांचक टीम के साथ काम करने के लिए, प्रतिभा के साथ प्रचुर मात्रा में है। मैं टीम से मिलने और इसकी सफलता में योगदान देने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं मुझे यह अद्भुत अवसर देने के लिए दिल्ली कैपिटल्स प्रबंधन का आभारी हूं।

Staying safe, on my way to join @delhicapitals and get things started for #IPL2021. Can't wait. pic.twitter.com/ioKopSEMKJ