IPL 2021: 2 किलो बिरयानी खाता था यह खिलाड़ी, आईपीएल के लिए छोड़ दी, दिखने लगा फिटनेस पर असर

इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां सीजन (IPL 2021) जल्द ही शुरू होने वाला है। इस टूर्नामेंट का पहला 9 अप्रेल को होगा। सभी प्लेयर्स ट्रेनिंग कैंप में IPL 2021 के लिए प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। पिछले सीजन में फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी प्रैक्टिस कर रही है। दिल्ली कैपिटल्स के फास्ट बॉलर आवेश खान ने काफी पहले से ही IPL 2021 की तैयारी शुरू कर दी थी। साथ ही उन्होंने आईपीएल के लिए अपनी फेवरेट चीज भी छोड़ दी। इस बात का खुलासा खुद आवेश खान ने एक वीडियो में किया। यह वीडियो दिल्ली कैपिटल्स के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है।

खा जाते थे 2 किलो बिरयानी

दिल्ली कैपिटल्स के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में दिल्ली कैपिटल्स के एक अन्य बॉलर अमित मिश्रा कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि आवेश खान बिरयानी मिस करेंगे। वह 2—2 किलो चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी खा जाता था, जो अब उसने बंद कर दी है और इसका रिजल्ट भी दिख रहा है।

Deep down we know, Aavi Khan still has a soft spot for Biryani 😂#YehHaiNayiDilli #DCAllAccess @OctaFX @MishiAmit pic.twitter.com/ejrQxIfYbY