कौन जीतेगा IPL 2021, CSK चौथी तो KKR तीसरी बार जीतने की कोशिश में

दुबई। IPL 2021 Final CSK vs KKR: दुबई इंटरनेशल स्टेडियम में शुक्रवार को आईपीएल 2021 का फाइनल मैच खेला जाने वाला है। जहां इस मुकाबले में एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की टीम है, तो दूसरी तरफ इयोन मोर्गन की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर)। आईपीएल के इस सीजन में सीएसके अपने चौथे खिताब को जीतने के इरादे से उतरेगी जबकि कोलकाता की भी पूरी कोशिश तीसरी आईपीएल ट्रॉफी जीतने पर होगी। मुकाबला गजब का होना है क्योंकि अगर कोलकाता जीती, तो ये टीम भी सीएसके के साथ तीन खिताब जीतने की बराबरी कर लेगी।

बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग में इस बार सीएसके नौंवीं बार फाइनल में पहुंची है। जबकि चेन्नई टीम ने वर्ष 2010, 2011 और 2018 में खिताबी ट्रॉफी अपने नाम की थी। वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने वर्ष 2012 और 2014 में गौतम गंभीर की कप्तानी में में आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। यह कोलताका तीसरा फाइनल है और जाहिर सी बात है टीम इसे हर हाल में हासिल करना चाहेगी।

इससे पहले 2012 में कोलकाता ने चेन्नई को शिकस्त देकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था। इसके बाद शुक्रवार को एक बार फिर से दोनों टीमें आईपीएल के खिताबी मुकाबले में आमने-सामने उतर रही हैं।

इस बार चेन्नई सुपरकिंग्स ने पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) को हराकर आईपीएल 2021 के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया था। वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने दूसरे क्वालीफायर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) को तीन विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।

अब शुक्रवार को होने वाला मुकाबला ना केवल दोनों टीमों के बीच खिताबी मैच में अपना दमखम दिखाने का है, बल्कि यह सीमित ओवरों के दो सर्वश्रेष्ठ कप्तानों महेंद्र सिंह धोनी और इयॉन मोर्गन के बीच भी होना है।

आईपीएल में चेन्नई के लिए फॉफ डू प्लेसिस, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली और रवींद्र जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी से अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि, शुक्रवार को फाइनल मुकाबले में इन बल्लेबाजों को वरूण चक्रवर्ती, शाकिब अल हसन और सुनील नारायण जैसे स्पिन गेंदबाजों की तिकड़ी का सामना करना है।

शारजाह की धीमी पिच के मुकाबले दुबई की पिच ज्यादा अच्छी बताई जा रही है। चेन्नई के लिए अंबाती रायुडू, रॉबिन उथप्पा और कप्तान धोनी मिडिल ऑर्डर में फायदेमंद हो सकते हैं। इनके अलावा दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, जोश हेजलवुड और ड्वेन ब्रावो ने भी अपनी गेंदबाजी से चेन्नई के लिए बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने में वे दबाव में आ जाते हैं।

इसके खिलाफ कोलकाता की टीम ने आईपीएल के दूसरे चरण में अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान किया है और इसकी सफलता का राज युवा खिलाड़ियों का बिना डरे खेलना भी है। शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने टीम को बेहतरीन शुरूआत दिलाई है और राहुल त्रिपाठी व नितीश राणा ने भी योगदान दिया है।

चोटिल होने के कारण पिछले कुछ मैचों से बाहर चल रहे आंद्रे रसेल की अनुपस्थिति में शाकिब की ऑलराउंडर क्षमता कोलकाता को बैलेंस कर रही है। हालांकि, फाइनल में रसेल खेलेंगे या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। कोलकाता के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और शिवम मावी विकेट चटकाने में सफल रहे हैं जबकि वरुण और नारायण विपक्षी टीम को परेशान करने में कामयाब साबित हुए हैं।

हालांकि कोलकाता के लिए मोर्गन और दिनेश कार्तिक की मौजूदा फॉर्म चिंता का विषय बन सकती है। यह दोनों खिलाड़ी

दिल्ली के खिलाफ बिना खाता खोले आउट हो गए थे।

दोनों टीमें:

कोलकाता नाइट राइडर्स: इयॉन मोर्गन (कप्तान), आंद्रे रसेल, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), कमलेश नागरकोटी, कुलदीप यादव, लॉकी फर्ग्यूसन, नितीश राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, राहुल त्रिपाठी, संदीप वारियर, शिवम मावी, शुभमन गिल, सुनील नारायण, टिम सेफर्ट, वरुण चक्रवर्ती, शाकिब अल हसन, शेल्डन जैक्सन, वैभव अरोड़ा, करुण नायर, बेन कटिंग, वेंकटेश अय्यर, पवन नेगी, गुरकीरत मान सिंह और टिम साउदी।

चेन्नई सुपर किंग्स: महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), सुरेश रैना, अंबाती रायुडू, केएम आसिफ, दीपक चाहर, ड्वेन ब्रावो, फॉफ डू प्लेसिस, इमरान ताहिर, एन जगदीसन, कर्ण शर्मा, लुंगी एनगिदी, मिशेल सेंटनर, रवींद्र जडेजा, रुतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, आर साई किशोर, मोइन अली, के. गौतम, चेतेश्वर पुजारा, हरिशंकर रेड्डी, भगत वर्मा और सी हरि निशांत।