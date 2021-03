IPL 2021 : पंजाब किंग्स की नई जर्सी लॉन्च, फैंस ने केएल राहुल एंड कंपनी को किया जमकर ट्रोल, मीम्स की आई बाढ़

नई दिल्ली। केएल राहुल (KL Rahul) की कप्तानी वाली टीम पंजाब किंग्स (Punjab Kings) ने मंगलवार को नई जर्सी (New jersey) का अनावरण किया। पंजाब किंग्स की नई IPL 2021 की जर्सी लॉन्च करने के बाद सोशल मीडिया पर मानों मीम्स की बाढ़ सी आ गई है। पंजाब किंग्स 12 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ अपने IPL 2021 के अभियान की शुरुआत करेगी। मंगलवार को को-ओनर प्रीति की टीम पंजाब किंग्स की नई जर्सी अनावरण किया गया। IPL 2021 के लिए जर्सी में किए गए बदलावों पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है।

फैंस ने किया ट्रोल

भले ही पंजाब किंग्स ने अपनी नई जर्सी में रेड कलर के साथ गोल्डन टच दिया है, लेकिन आईपीएल के फैंस को यह कुछ खास पसंद नहीं आ रही। फैंस का दावा कर रहे हैं पंजाब किंग्स की नई जर्सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की जर्सी की नकल की गई है। आरसीबी के फैंस का कहना है कि पहले पंजाब किंग्स ने आरसीबी के खिलाड़ियों को खरीदा और अब जर्सी के कलर को भी चुरा लिया है।

Hang on...Isn't this RCB from 2008? @WasimJaffer14 might know 😉 https://t.co/Je2w2KYJqg — Vishal Dikshit (@Vishal1686) March 30, 2021

Punjab Kings naam kyu rakha? RCB B hi rakh lete 🙄 https://t.co/ZMV3g56z6e — Varuni (@Varuni_Y) March 30, 2021

आरसीबी की कॉपी नहीं

पंजाब किंग्स के एक अधिकारी ने लिखा कि पंजाब किंग्स की जर्सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की कॉपी नहीं है। बता दें कि पंजाब किंग्स 12 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ IPL 2021 में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। IPL 2021 के लिए पंजाब किंग्स ने नीलामी में 9 खिलाड़ियों की बोली लगाई। इस दौरान पंजाब किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज झाय रिचर्डसन को 14 करोड़ में खरीदा था।

Hey there @PunjabKingsIPL !! How are you doing? Was wondering when will you be releasing the official PBKS jersey 🤔 we fans are waiting!@WasimJaffer14 @realpreityzinta @anilkumble1074 @klrahul11 — Surleen Kaur (@SurleenKaur27) March 27, 2021

Punjab Kings jersey for IPL 2021. pic.twitter.com/wkdDOlcUCP — Johns. (@CricCrazyJohns) March 30, 2021

नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ी

डेविड मलान (1.5 करोड़ रुपए), झाय रिचर्डसन (14 करोड़ रुपए), शाहरुख खान (5.25 करोड़ रुपए), रिले मेरेडिथ (8 करोड़ रुपए), मोइसेस हेनरिक्स (4.20 करोड़ रुपए), जलज सक्सेना (30 लाख रुपए), उत्कर्ष सिंह (20 लाख रुपए), फैबियन एलन (75 लाख रुपए) और सौरभ कुमार (20 लाख रुपए)।

Punjab Kings jersey for IPL 2021. pic.twitter.com/wkdDOlcUCP — Johns. (@CricCrazyJohns) March 30, 2021

Purani RCB jersey hai yeh 😂😂 https://t.co/tgfeKKEhrm — Aradhya (@tweetsofaradhya) March 30, 2021

नीलामी के बाद पंजाब किंग्स की 25 सदस्यीय टीम

केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, मनदीप सिंह, प्रबसिमरन सिंह, निकोलस पूरन (विकेटकीपर),सरफराज खान, दीपक हुड्डा, मुरुगन अश्विन, रवि बिश्नोई, हरप्रीत बराड़, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, इशान पोरेल , क्रिस जॉर्डन, डेविड मलान, झाय रिचर्डसन, शाहरुख खान, रिले मेरेडिथ, मोइसेस हेनरिक्स, जलज सक्सेना, उत्कर्ष सिंह, फैबियन एलन और सौरभ कुमार।

