इंडियन प्रीमियर लीग के 14वे सीजन (IPL 2021) की शुरुआत आज से होने जा रही है। हालांकि इस बार कोरोना और बायो बबल की वजह से टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कुछ खिलाड़ियों ने अपने नाम वापस ले लिए थे। इनमें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी जोश हेजलवुड का भी नाम शामिल है। अब चेन्नई को जोश हेजलवुड का रिप्लेसमेंट मिल गया है। अब सीएसके में जोश हेजलवुड की जगह ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेसन बेहरनडोर्फ आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। बता दें कि जोश हेजलवुड ने बायो बबल की वजह से हो रही थकान और आगामी इंटरनेशनल सीरीज में व्यस्तता की वजह से आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया था।

दूसरी बार आईपीएल में खेलेंगे बेहरेनडोर्फ

बता दें कि जेसन बेहरनडोर्फ ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं और अपनी टीम के लिए 11 वनडे और 7 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। वहीं उनके आईपीएल कॅरियर की बात करें तो बेहरेनडोर्फ इूसरी बार आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले वे साल 2019 में आईपीएल में खेले थे। उस वक्त वो मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल थे। अपने डेब्यू आईपीएल में बेहरेनडोर्फ ने अच्छा प्रदर्शन किया था।

यह भी पढ़ें— IPL 2021: जोश हेजलवुड और मिशेल मार्श के आईपीएल छोड़ने के फैसले पर इरफान पठान ने उठाए सवाल

NEWS: @ChennaiIPL sign Jason Behrendorff as replacement for Josh Hazlewood. @Vivo_India #VIVOIPL



More details 👉 https://t.co/XIZSzQZqSb pic.twitter.com/8lRptsIv5c