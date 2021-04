IPL 2021: हैदराबाद को लगातार तीसरी हार, जानें मैच की Highlights

नई दिल्ली। IPL 2021 के 9वें मैच में Mumbai Indians ने एक बार फिर से कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव कर लिया। मौजूदा चैम्पियन मुंबई ने शनिवार को यहां एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2021 के नौंवें मुकाबले में Sunrisers Hyderabad को 13 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस की तीन मैचों में यह दूसरी जीत है और अब वह चार अंकों के साथ तालिका में टॉप पर पहुंच गई है। वहीं, हैदराबाद को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है।

