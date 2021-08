IPL 2021: मुंबई इंडियंस ने अबू धाबी में शुरू किया ट्रेनिंग सेशन, चेन्नई सुपर किंग्स से होगा पहला मैच

इंडियन प्रीमियर लीग 2021 (IPL 2021) के दूसरे चरण की शुरुआत 19 सितंबर से यूएई में होगी। इसके लिए वहां आईपीएल टीमों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले महेन्द्र सिंह धोनी की कप्तानी वानी टीम चेन्नई सुपर किंग्स वहां पहुंची और उसके बाद मुंबई इंडियंस। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल 2021 के दूसरे चरण के लिए अपना प्रशिक्षण सत्र शुरू कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी दूसरे चरण के लिए अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है।

स्कूप शॉट खेलते दिखे ईशान किशन

पांच बार के चैंपियन ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों के वीडियो और तस्वीरें पोस्ट कीं और रोशनी के नीचे स्टाफ प्रशिक्षण का समर्थन किया। टीम के भारतीय सदस्य 13 अगस्त को अबू धाबी पहुंचे और अपना एक सप्ताह का क्वारंटीन पूरा किया। बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन स्कूप शॉट का अभ्यास करते दिखे। फील्डिंग कोच जेम्स पैमेंट के साथ क्रिकेट संचालन निदेशक जहीर खान की एक तस्वीर दिखाई दे रही थी।

𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗳𝘂𝗹 with his big hits 💥 𝗖𝗿𝗮𝗳𝘁𝘆 with his boundaries 👌



PS: More action coming your way tonight 🤩#OneFamily #MumbaiIndians #IPL2021 @ishankishan51 pic.twitter.com/06Fy6oEY1u