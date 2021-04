IPL 2021 : पृथ्वी शॉ ने शिवम मावी के एक ओवर में लगातार लगाए 6 चौके

नई दिल्ली। IPL 2021 का 25वां मुकाबला गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स (KKR vs DC) के बीच खेला गया। इस मैच में दिल्ली ने कोलकाता को 7 विकेट से मात दी और इस मैच के हीरो रहे दिल्ली के ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi ) । टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद शॉ ने पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया तो अब आईपीएल में सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। गुरुवार को 200 की स्ट्राइक रेट से शॉ ने 41 गेदों में 82 रन की ताबड़तोड पारी खेली। इस पारी में शॉ ने 11 चौके और 3 गगुनचुंबी छक्के लगाए थे।

