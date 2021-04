IPL 2021 के शुरू होने से पहले कोरोना के मामले चिंता बढा रहे हैं। आईपीएल से जुड़े लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अब तक कई खिलाड़ी और ग्राउंड स्टाफ कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल, आरसीबी के खिलाड़ी डेनियल सैम्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि डेनियल सैम्स ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं और IPL 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेल रहे हैं। इससे पहले आरसीबी के सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। फिलहाल वे आइसोलेशन में हैं। ऐसे में विराट कोहली के लिए यह दोहरा झटका है।



ट्वीट कर दी जानकारी

आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ट्वीट करते हुए डैनियल सैम्स के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। ट्वीट में आरसीबी ने लिखा कि डेनियल सैम्स 3 अप्रेल को जब चेन्नई में टीम होटल पहुंचे थे तो उनका कोरोना टेस्ट हुआ था और रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद उनका दूसरा टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट 7 अप्रेल को आई। इस रिपोर्ट में डेनियल सैम्स को कोरोना संक्रमित पाया गया है। हालांकि डेनियल में कोरोना के लक्षण नहीं हैं। संक्रमित होने के बाद उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया गया है।

यह भी पढ़ें— IPL 2021: आईपीएल पर कोरोना की मार, अब RCB के देवदत्त पडिकल हुए कोरोना संक्रमित

Royal Challengers Bangalore medical team is in constant touch with Daniel Sams and continue to monitor his health and abide by the BCCI protocols.