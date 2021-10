RCB vs DC: बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया 165 रन का लक्ष्य

IPL 2021, RCB vs DC: दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। इसमें शॉ ने 48 रन बनाए जबकि सिराज ने 25 रन देकर 2 विकेट झटके।

आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पारी की शुरुआत करने उतरे पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने पहले विकेट के लिए 88 रन जोड़े।

हर्षल पटेल ने धवन को 43 रन पर आउट करते हुए साझेदारी को तोड़ दिया। युजवेंद्र चहल ने पृथ्वी शॉ को 48 रन पर आउट किया। वहीं, श्रेयस अय्यर के 18 रन पर आउट होने के बाद धीमी होने के बाद हेटमेयर ने तेजी‌ से रन बनाए। उन्होंने 22 गेंदों पर 29 रन बनाए। पारी की अंतिम गेंद पर हेटमेयर आउट हो गए।

Innings Break!



Siraj brings the innings to a close by getting the scalp of Hetmyer.#DelhiCapitals post a total of 164/5 on the board. #RCB chase coming up shortly. Stay tuned!



