IPL 2021, RCB vs SRH Live Cricket Score: आरसीबी के कप्तान विराट ने जीता टॉस और चुनी बल्लेबाजी

IPL 2021 Live Score, RCB vs SRH Live Cricket Score Online: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना। RCB और SRH दोनों ने एक बिना बदलाव के प्लेइंग इलेवन के साथ खेलने का फैसला किया है।

आबू धाबी में बुधवार को आईपीएल सीजन के 52वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के कप्तान विराट कोहली के दिमाग में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ जीत के अलावा कुछ नहीं होगा। आरसीबी के पास अभी भी दो गेम बाकी हैं और दोनों में एक जीत से उनके 20 अंक हो जाएंगे और अंक तालिका में शीर्ष पर रहने का हकीकत में एक मौका मिलेगा। दूसरी ओर, सनराइजर्स हैदराबाद अपने गर्व के लिए लड़ेगी और निराशाजनक सीजन को जीत के साथ समाप्त करने का लक्ष्य रखेगी।

#RCB have won the toss and they will bowl first against #SRH.



Live - https://t.co/UJxVQxyLNo #RCBvSRH #VIVOIPL pic.twitter.com/h6a4ZLkShI