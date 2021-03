IPL 2021 : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम में शामिल हुए युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज

नई दिल्ली। आईपीएल 2021 (IPL 2021) का महाकुंभ 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। सभी खिलाड़ी अपनी-अपनी टीमों से जुड़ रहे हैं। इस बीच युजवेद्र चहल (Yuzvendra Chahal) और मोहम्मद सिराज (Mohammad Siraj) अपनी टीम रॉयल चैजेंलर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bangalore) से बबल-टू-बबल के जरिए जुड़ गए हैं। यह दोनों आरसीबी के शिविर में शामिल हो गए हैं क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज का हिस्सा थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए इन दोनों की ही जोड़ी बहुत ही अहम है। क्योंकि ये आसीबी की गेंदबाजी लाइन-अप की रीढ़ हैं।

Next stop: #RCB #IPL2021 😎



Let’s welcome our magicians back, 12th Man Army 👊#PlayBold #WeAreChallengers pic.twitter.com/FSgiMg4MdQ