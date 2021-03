IPL 2021: श्रेयस अय्यर की जगह दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान होंगे ऋषभ पंत

नई दिल्ली। आईपीएल 2021 (IPL 2021) सीरीज के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने चोट से बाहर हुए श्रेयस अय्यर की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इस साल टीम का नया कप्तान बनाया है। अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। अय्यर को अब अपने कंधे की सर्जरी करानी होगी। इसके कारण वह 4-5 माह क्रिकेट के मैदान से दूर रहेंगे।

ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स की कमान इसलिए मिली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे से उनका विकेट के पीछे और बल्ले से शानदार प्रदर्शन रहा है। इस दौरान उन्होंने कई बार शानदार पारियां खेलकर टीम को जीत दिलाई है।

ये भी पढ़ें: IPL 2021 : आईपीएल इतिहास के वो 8 सबसे लंबे छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज, जिन्होंने कई बार गेंद को गुमाया

दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ा झटका

श्रेयस अय्यर की बात करें तो उनका टूर्नामेंट से बाहर होना दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अय्यर की कप्तानी में बीते सीजन में दिल्ली कैपिटल्स फाइनल तक पहुंची थी। दिल्ली कैपिटल्स का पहला मुकाबला 10 अप्रैल को होना है। 10 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच खेला जाना है।

Rishabh Pant to be the Delhi Capitals captain for IPL 2021. Shreyas Iyer has been ruled out of the upcoming season following his injury in the #INDvENG series.



(File photo) pic.twitter.com/lpjLKaPxuh