IPL 2021: आईपीएल शुरू होने से पहले रोहित शर्मा ने उठाया बड़े राज से पर्दा, बोले-इसलिए चावला को खरीदा!

नई दिल्ली। IPL 2021 कल यानी शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Mumbai Indians vs Royals Challengers Bangalore) के बीच खेला जाएगा। इससे पहले की आईपीएल शुरू हो मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाज पीयूष चावला (Piyush Chawla) को टीम में शामिल किए जाने को लेकर बड़ा खुलासा किया है।

इसलिए मुंबई ने चावला को खरीदा

मौजूदा आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस ने इस बार पीयूष चावला पर दांव लगाते हुए अपनी टीम में शामिल किया। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि मुंबई अपने स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट को मजूबत करना चाहती थी।

रोहित ने की चावला की तारीफ

मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने चावला की तारीफ करते अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, 'मैं अंडर-19 क्रिकेट के दिनों से चावला के साथ खेल रहा हूं। और मैं जानता हूं कि वो बहुत ही अटैकिंग बॉलर हैं जो हम अपने स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट में चाहते थे।'

मुंबई को होगा फायदा

रोहित ने कहा कि चावला को शामिल करने से मुंबई टीम को बहुत फायदा होगा। वे आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों में से एक हैं। उन्हें आईपीएल का काफी अनुभव भी है।

मुंबई टीम से जुड़कर खुश हूं

चावला ने कहा कि उन्हें मुंबई इंडियंस में शामिल होकर काफी अच्छा लग रहा है। क्योंकि वह इस टीम का हिस्सा बनना चाहते थे। इस टीम ने आईपीएल के इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है।

चावला के अनुभव से निश्चित होगा फायदा

मुंबई टीम के डॉरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस जहीर खान (Zaheer Khan) ने कहा कि चावला के तजुर्बे से युवा राहुल चाहर को भी मदद मिलेगी।

🗣️ "With his experience, I'm sure he'll be able to mentor all these spinners we have in the squad." - @ImZaheer



Our #OneFamily describe the qualities which Piyush Chawla will bring to our squad! 💙#MumbaiIndians #MI #IPL2021 pic.twitter.com/EmJakZz7hU