IPL 2021: बेटी ने उतारी रोहित शर्मा की नकल, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 14वां सीजन 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। टीमों के सभी खिलाड़ी मैदान में खेलने के लिए तैयार है। आईपीएल 2021 का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। भारतीय स्टार ओपनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की बेटी समायरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में समायरा अपने माता—पिता के साथ मस्ती करती हुई नजर आ रही है। वह अपने पापा की नकल उतारते हुए बता रही है कि रोहित शर्मा सिक्स कैसे लगाते है।

रोहित की बेटी समायरा का क्यूट Video वायरल

मुंबई इंडियंस के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया। इसमें रोहित की पत्नी रितिका और बेटी समायरा साथ नजर आ रही हैं। वह क्रिकेट हेलमेट पहने हुए हैं और अपने माता—पिता से बात कर रही है। वीडियो में रितिका बेटी से पूछती है कि आपके डैड किस तरह से सिक्स मारते है। इसके जवाब में समायरा खूबसूरत अंदाज में पुल शॉट मारकर दिखाती है। थोड़ी देर बाद वह हाथ से चौके की तरह का इशारा करती है। इसके बाद रोहित कहते हैं कि आप एक विकेटकीपर की तरह लग रही हो। इसी बीच रितिका उससे कहती हैं कि वह ऋषभ चाचू (पंत) की तरह कर रही है। वहीं, थोड़ी देर बाद वह जोर से हेलमेट को देखकर मुंबई इंडियंस चिल्लाती है।

समायरा को मुंबई इंडियंस का ब्रांड एंबेसेडर बनाने की सलाह

समायरा के इस वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर सैमी (Sammy Trending) ट्रेंड भी कर रहा है। आपको बता दें कि सैमी को समायरा का छोटा नाम बनाया गया है। मुंबई इंडियंस ने इस वीडियो को इस नाम से शेयर किया है। यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग इस पर जमकर कमेंट और दिल खोलकर कमेंट भी कर रहे है। कुछ लोगों का कहना है कि मुंबई इंडियंस के ब्रांड एंबेसेडर के लिए समायरा बिल्कुल सही है।

मुंबई इंडियंस के पास इतिहास रचने का मौका

5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस यह सीजन जीतकर इतिहास रचना चाहेगी। मुंबई के पास लगातार तीसरी बार आईपीएल खिताब जीतने का मौका है। इससे पहले वह 2019 और 2020 में यह ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। यह खिताफ भी मुंबई की झोली में आता है कि वह लगातार तीसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी।

From a mini pull-shot 😍 to an MI cheer chant ➡️ Sammy’s #IPL2021 plan is ready ✅#OneFamily #MumbaiIndians @ImRo45 @ritssajdeh pic.twitter.com/vPnTCjLVLc