IPL 2021, RR vs DC Live Cricket Score: दिल्ली कैपिटल्स का दूसरा झटका, धवन 9 रन पर आउट

5वां ओवर: दिल्ली कैपिटल्स ने पांच ओवर के खेल के बाद दो विकेट के नुकसान पर 35 रन बना लिए हैं। क्रीज पर अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत मौजूद हैं।

चौथा ओवर: दिल्ली कैपिटल्स को शुरुआती ओवरों में दो बड़े झटकों का सामना करना पड़ा है। दिल्ली ने शिखर धवन और पृथ्वी शॉ के रूप में दो विकेट खो दिए हैं। जिनकी जगह अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने उतरे हैं। दिल्ली का स्कोर फिलहाल 23/2

तीसरा ओवर—चेतन सकारिया ने दूसरे ओवर में दिए 11 रन । 2 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर एक विकेट खोकर 16 रन।

दूसरा ओवर—जयदेव उनादकत लेकर आए और उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए। साथ ही पृथ्वी शॉ को 2 रन के निजी स्कोर पर कराया कैच आउट। 2 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर एक विकेट खोकर 5 रन।

पहला ओवर—दिल्ली की और से पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ओपनिंग करने उतरे। चेतन सकारिया के पहले ओवर में 2 रन बने।

राजस्थान रॉयल्स कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। वहीं, राजस्थान के निमंत्रण पर दिल्ली कैपिटल्स पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी। राजस्थान रॉयल्स की टीम में स्टोक्स के स्थान पर डेविड मिलर को मौका मिला है। जबकि श्रेयस गोपाल की जगह अब जयदेव उनादकट टीम का हिस्सा बने हैं। वहीं, दिल्ली की बात करें तो हेटमायर की जगह रबाडा खेलेंगे और ललित यादव को अमित मिश्रा के स्थान पर चुना गया है।

दिल्ली -

ऋषभ पंत

शिखर धवन

पृथ्वी शॉ

अंजिक्य रहाणे

ललित यादव

मार्कस स्टॉयनिस

टॉम करन

क्रिस वोक्स

कगिसो रबाडा

रवि अश्विन

आवेश खान

राजस्थान -

संजू सैमसन

जॉस बटलर

मनन वोहरा

डेविड मिलर

रियान पराग

राहुल तेवतिया

शिवम दुबे

क्रिस मॉरिस

जयदेव उनादकट

मुस्तफ़िजुर रहमान

चेतन साकरिया

