IPL 2021, RR vs PBKS Live Cricket Score: पंजाब को पहला झटका, सकारिया ने किया मयंक को आउट

5वां ओवर—मुस्तफिजुर रहमान की चौथी गेंद पर क्रिस गेल ने लगाया करारा चौका। 5 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर पंजाब का स्कोर 40 रन।

चौथा ओवर—आईपीएल के सबसे महंगे गेंदबाज क्रिस मॉरिस लेकर आए चौथा ओवर। दूसरी बॉल पर राहुल ने जड़ा चौका। तीसरी बॉल पर 2 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर पंजाब का स्कोर 31 रन।

तीसरा ओवर—सकारिया के ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर नहीं बना कोई रन। तीसरी बॉल पर बना एक रन। चौथी बॉल पर मयंक हुआ कैच आउट। पंजाब किंग्स का पहला विकेट गिरा। क्रिस गेल पर क्रीज पर आए। 3 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर पंजाब का स्कोर 22 रन।

दूसरा ओवर—मुस्तफिजुर रहमान की दूसरी बॉल पर एलपीडब्ल्यू की हुई अपील। आखिरी बॉल पर पड़ा चौका। 2 ओवर की समाप्ति पर पंजाब बिना किसी नुकसान पर 21 रन।

पहला ओवर—राजस्थान रॉयल्स की तरफ से चेतन सकारिया पहला ओवर लेकर आए। दूसरी बॉल पर केएल राहुल ने एक रन लिया और तीसरी बॉल पर मयंक अग्रवाल ने चौका लगाया। लास्ट पर लगा चौका। एक ओवर की समाप्ति पर पंजाब किंग्स का स्कोर 10 रन।

पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल ओपनिंग के लिए उतरे हैं। राजस्‍थान ने चेतन सकारिया से गेंदबाजी की शुरूआत की है।

मैदान पर आरआर के कप्तान संजू सैमसन बात कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम में चार विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं। जिनके नाम क्रिस मॉरिस, बेन स्टोक्स, जोस बटलर और मुस्ताफिजुर हैं।

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता है। इसके साथ ही टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। पंजाब बल्लेबाजी के लिए उतरेगी।



नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2021 ( IPL 2021 ) का चौथा मुकाबला आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स ( RR vs PBKS )के बीच होगा। आईपीएल सीजन का यह महत्वपूर्ण मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम ( wankhede stadium ) में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स जहां आईपीएल का ओपनिंग खिताब जीतने वाली विजेता है, वहीं पंजाब पिछले सीजन में छठे स्थान पर रही थी। दोनों ही टीम एक बार फिर नई उम्मीद और ऊर्जा के साथ आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के लिए खेल के मैदान में उतरेंगी। राजस्थान जहां संजू सैमसन के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, वहीं केएल राहुल पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं।

Hello and welcome to Match 4 of #VIVOIPL.@IamSanjuSamson led #RR will take on @klrahul11's @PunjabKingsIPL 🙌🙌#RRvPBKS pic.twitter.com/7gdcjM9xQF