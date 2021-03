IPL 2021: सैम बिलिंग्स को होटल में हुई वाई-फाई की परेशानी तो फैंस से पूछा कौन-सा डोंगल लूं?

IPL 2021 के लिए सभी खिलाड़ी अपनी टीमों के साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। हालांकि कुछ खिलाड़ियों को टीम में शामिल होने से पहले क्वारंटीन रहना पड़ेगा। IPL 2021 में इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स भी खेलते नजर आएंगे।इंग्लैंड के विकेटकीपर और बल्लेबाज सैम बिलिंग्स दिल्ली कैपिटल्स की टीम में शामिल हैं। वे सोमवार को मुंबई पहुंचे और टीम होटल गए। बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स का प्रैक्टिस कैंप मुंबई में चल रहा है। वहीं IPL 2021 में दिल्ली कैपिटल्स का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 10 अप्रेल को मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में होगा। सैम बिलिंग्स भी जल्द ही ट्रेनिंग कैंप जॉइन करेंगे। वहीं होटल में सैम को वाई—फाई की समस्या आई। होटल के वाई—फाई की स्पीड सही नहीं थी। ऐसे में उन्होंने फैंस से सोशल मीडिया के जरिए dongle के बारे में पूछा।

ट्वीट कर पूछा फैंस से

होटल में वाई—फाई की समस्या के बाद सैम बिलिंग्स ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि होटल का वाई—फाई काम नहीं कर रहा है तो इंडिया में कौन सा इंटरनेट डोंगल खरीदने के लिए सही रहेगा? इंडिया के फैंस ने भी सैम को निराश नहीं किया और उन्हें इस बारे में सुझाव दिए। फैंस ने सैम के ट्वीट पर कमेंट करते हुए बेस्ट डोंगल के बारे में अपने सुझाव दिए। हालांकि इतने सारे सुझाव आने के बाद सैम कंफ्यूज हो गए।

Only one way to decide....



Jio or Airtel WiFi Dongle?