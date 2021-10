IPL 2021, SRH vs MI: मुंबई इंडियंस की धमाकेदार पारी, 9 विकेट पर बनाए 235 रन

IPL 2021 SRH vs MI: रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस ने अबू धाबी में इस आईपीएल सीजन के 55वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी करने के बाद 20 ओवर में 9 विकेट पर 235 रन बनाए। अब हैदराबाद को जीत के लिए 236 रन बनाने हैं।

ईशान किशन ने 32 गेंदों में 84 और सूर्यकुमार यादव ने 40 गेंदों में 82 रन बनाए और इसकी बदौलत मुंबई इंडियंस ने अबू धाबी में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने जरूरी मैच में नौ विकेट पर 235 रन बनाए।

