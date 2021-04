IPL 2021 : आउट होने पर बौखलाए कोहली ने कुर्सी पर निकाली भड़ास, वीडियो वायरल, फैंस का फूटा गुस्सा

नई दिल्ली। IPL 2021 का छठवां मुकाबला बुधवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद (RCB vs SRH)के बीच खेला गया। इस मैच में आरसीबी ने एसआएएच को 6 रनों से मात देकर इस सीजन की पहली जीत हासिल की। भले ही आरसीबी यह मैच जीत गई हो, लेकिन विराट कोहली (Virat Kohli) के फैंस उनसे काफी खफा हैं। सोशल मीडिया कोहली को खरी—खोटी सुनाने के साथ ही काफी ट्रोल किया जा रहा है।

Exasperated Virat Kohli caught on camera hitting a chair with his bat while walking off to pavilion after getting out tonight.#IPL2021 #IPL #ViratKohli #ABdeVilliers pic.twitter.com/6bkYCGWMad — Shubham J. Ghatul Patil (@ghatuls) April 14, 2021

कुर्सी पर निकाली भड़ास

हुआ यूं कि 29 गेंदों पर 33 रन बनाने के बाद विराट कोहली को जेसन होल्डर ने आउट कर दिया। अपना विकेट गंवाने से गुस्साए विराट कोहली जब डगआउट में पहुंचे तो गुस्से में बल्ला मार कर कुर्सी गिरा दी। कोहली का यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद उनके फैंस उन्हें खरी—खोटी सुनाने के साथ ही खूब ट्रोल कर रहे हैं।

Kohli couldn't hit the ball, but he managed to hit a chair to show his anger. — Prakash (@JamesBond49) April 14, 2021

After Virat Kohli was out in T20 match on 14 th April against SRH, his behavior went wild when he was approaching the pavilion. A player like Kohli should behave well and shoud not try to damage chairs. Very sad for ugly behavior. — V.V.R. (@raghavan2909) April 14, 2021

होल्डर ने भेजा पैवेलियन

गौरतलब है कि विराट कोहली जब 29 गेंदों 33 रन बनाकर खेल रहे थे कि जेसन होल्डर ने विजय शंकर के हाथों कैच कराया। उन्होंने अपनी 33 रनों की पारी में 4 चौके जड़े। अपने अक्रामक स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले कोहली ने आउट होने के बाद गुस्सा दिखाया जिस पर उनके कई फैंस ने ऐतराज जताया है।

Will Virat Kohli be fined after he was found hitting the chair in the dugout when he was just dismissed by Holder...@IPL ???

Completely Ridiculous #RCBvsSRH — Mohan Kamath (@Mohan57658166) April 14, 2021

Kohli is fuming. Smashed the chair with bat while entering the dressing room. Rare sight in these days. #ViratKohli #Cricket #SRHvsRCB — Naveen Sharma (@naveensharma024) April 14, 2021

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम : विराट कोहली (कप्‍तान) देवदत्‍त पडिक्‍कल एबी डीविलियर्स ग्लेन मैक्सवेल डेनियल क्रिस्टियन वॉशिंगटन सुंदर काइल जेमिसन शाहबाज अहमद हर्षल पटेल मोहम्मद सिराज युजवेंद्र चहल।

