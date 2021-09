IPL 2021: दूसरे चरण पर भी मंडराया कोरोना का साया, सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज नटराजन कोविड 19 पॉजिटिव

IPL 2021 को कोरोना की वजह से मई में बीच में ही स्थगित कर दिया था। कुछ खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया था। अब इस टूर्नामेंट के बचे हुए मैच यूएई में खेले जा रहे हैं। दूसरे चरण में 31 मैच खेले जाने हैं। हालांकि अब आईपीएल 2021 के दूसरे चरण पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। आज बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला जाना है, लेकिन मैच से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि मैच तय समय पर ही शुरू होगा।

मेडिकल टीम कर रही निगरानी

टी नटराजन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच बुधवार शाम को खेले जाने वाले मैच पर संशय की स्थिति थी। हालांकि बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों टीमों के बीच मैच तय समय पर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं टी नटराजन के संपर्क में आने वाले टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ के सदस्यों को आइसोलेशन में रखा गया है। इसके साथ ही मेडिकल टीम निगरानी कर रही है।

NEWS - Sunrisers Hyderabad player tests positive; six close contacts isolated.



More details here - https://t.co/sZnEBj13Vn #VIVOIPL