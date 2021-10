खत्म हुई आरसीबी के कप्तान के रूप में पारी, विराट कोहली ने बताया- दुनिया में सबसे बड़ी है वफादारी

शारजाह। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 सीजन में विराट कोहली की आईपीएल में कप्तानी का युग सोमवार को समाप्त हो गया क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ( आरसीबी ) को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में एक विकेट से हार का सामना करना पड़ा। सुनील नरेन के चार विकेट और 26 रन की पारी की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने सोमवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ( आरसीबी ) को चार विकेट से शिकस्त दी।

इससे पहले, सुनील नारायण ने 21 रन देकर 4 विकेट लिए और इसके चलते कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) को 138/7 के स्कोर पर रोक दिया। जब आईपीएल 2021 का यूएई लेग फिर से शुरू हुआ, कोहली ने घोषणा की थी कि वह मौजूदा सीजन के बाद फ्रेंचाइजी के कप्तान के रूप में पद छोड़ देंगे।

मैच के बाद समापन समारोह के दौरान विराट कोहली से जब आरसीबी की कप्तानी के सफर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इतने वर्षों तक उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ से ज्यादा प्रदर्शन किया। उन्होंने 120 फीसदी पर्फामेंस दी। विराट ने कहा कि उन्होंने आरसीबी में ऐसा कल्चर पैदा किया जिससे युवा खिलाड़ी आएं और खुलकर खेलें। उन्होंने बताया कि टीम इंडिया के कप्तान के रूप में भी उन्होंने यही कल्चर अपनाया।

विराट ने कहा, "मैंने एक ऐसी संस्कृति बनाने की पूरी कोशिश की है जहां युवा आ सकें और स्वतंत्रता और विश्वास के साथ खेल सकें मैंने हर बार आरसीबी को 120% दिया है, जो अब मैं एक खिलाड़ी के रूप में करूंगा।"

जब विराट से पूछा गया कि अब कप्तानी के बाद क्या वह लाल जर्सी में ही दिखेंगे या नहीं, यानी कहीं वह कोई और टीम तो ज्वाइन नहीं करने वाले, के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके लिए वफादारी सबसे बड़ी चीज है, जो दुनिया की और किसी चीज से ज्यादा मायने नहीं रखती। विराट ने कहा कि अब वह टीम के खिलाड़ी के रूप में अपना प्रदर्शन देंगे और फ्रेंचाइजी जो भी कप्तान चुनेगी, उसके साथ बेहतरीन ढंग से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वह कहीं नहीं जा रहे हैं और आईपीएल में अपना आखिरी मैच आरसीबी के साथ ही खेलेंगे और वफादारी निभाएंगे।

कोहली वर्ष 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के नियमित कप्तान बने थे और वह 2008 में टीम की स्थापना के बाद से एक खिलाड़ी के रूप अब तक आरसीबी का एक हिस्सा रहे हैं। विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी आईपीएल के फाइनल तक पहुंच गई थी। यह आईपीएल 2016 का सीजन था जब आरसीबी ने फाइनल में जगह बनाई और उसी सीजन में कोहली ने एक सत्र में एक बल्लेबाज द्वारा सबसे अधिक रन बनाए थे।

