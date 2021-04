IPL 2021: RR vs DC मैच से पहले अश्विन और बटलर को लेकर जाफर ने किया मजेदार ट्वीट, हुआ वायरल

नई दिल्ली। IPL 2021 का 7वां मुकाबला गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। लेकिन इस मैच से पहले क्रिकेटर वसीम जाफर ने रविच्रंदन अश्विन और जोस बटलर को लेकर एक मजेदार ट्वीट किया है। बता दें कि वैसे आईपीएल 2021 में वसीम जाफर पंजाब किंग्स के कोचिंग स्टाफ में हैं। वो 2020 से पंजाब के साथ बल्लेबाजी सलाहकार के तौर पर जुड़े हैं। पंजाब ने पिछले मैच में जीत के साथ शुरुआत की थी। अपने पहले मैच में पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को करीबी मुकाबले में हराया था।

Watchout for these two tonight 😆 #RRvsDC #IPL2021 pic.twitter.com/Qa2v7lSc44