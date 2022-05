IPL 2022 Records List: आईपीएल हुआ खत्म, जानें इस बार कौनसे खास रिकॉर्ड बने

2) आईपीएल 2022 में सबसे तेज गेंद वाले भारतीय गेंदबाज -



बता दें कि आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज उमरान मलिक सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस सीजन सभी को अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। गौरतलब है कि IPL 2022 में मलिक ने 157 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी।



3) जॉस बटलर ने जीते रिकॉर्ड 6 अवार्ड -



राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जॉस बटलर ने इस सीजन सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 6 अवार्ड अपने नाम किए। उन्होंने सीजन ऑरेंज कैप (Orange Cap) , मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन (Most Valueable Player of the season), मोस्ट सिक्स ऑफ द सीजन (Most Sixes of the Season) , मोस्ट फोर्स ऑफ द सीजन (Most Fours of the Season), गेम चेंजर ऑफ द सीजन (Game Changer off the season) और पावर प्लेयर ऑफ द सीजन (Power Player of the season) का खिताब अपने नाम किया।

4) चहल ने बनाया ये खास रिकॉर्ड -



बता दें कि इस सीजन राजस्थान रॉयल्स के 2 खिलाड़ियों के पास ऑरेंज और पर्पल कैप थी, लेकिन टीम फाइनल मुकाबले में हार गई। वहीं टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस सीजन 27 विकेट अपने नाम किए।



5) सबसे लंबी T-Shirt का रिकॉर्ड -



बता दें कि इस सीजन आईपीएल 2022 ने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। टीम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए सबसे बड़े टी-शर्ट बनाई, आईपीएल के 15वें सीजन को यादगार बनाते हुए, बीसीसीआई ने 66 गुणा 42 मीटर की एक विशाल टी-शर्ट बनाई।



