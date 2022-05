IPL 2022 Playoffs : बैंगलोर जीती तो इन 2 टीमों का आईपीएल सफर खत्म, देखें क्या कहता है समीकरण

इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है। टूर्नामेंट एक तिहाई से ज्यादा खत्म हो चुका है। साथ ही इस समय टीमें प्लेऑफ की जंग में एक दूसरे के सामने जबरदस्त खेल दिखा रही है।

Updated: May 13, 2022 06:44:07 pm

IPL 2022, RCB vs PBKS : आईपीएल 2022 का 60 वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच होने जा रहा है। दोनों ही टीमें आज प्ले ऑफ की जंग में आमने-सामने होंगी। अंकतालिका में बैंगलोर 14 अंको के साथ चौथे नंबर पर है। जहां एक जीत से उसकी प्लेऑफ में जगह सुरक्षित हो जाएगी, वहीं पंजाब की दावेदारी यह मैच हारने के साथ प्लेऑफ में खत्म हो जाएगी।



वहीं पंजाब के अलावा अगर बैंगलोर आज का मैच जीतती है, तो दो अन्य टीमें भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएंगी। कौन है वह 2 टीम, आइए आपको पूरा समीकरण विस्तार से बताते हैं

IPL 2022 journey of these 2 teams ends if Bangalore wins today