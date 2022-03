IPL 2022 KKR vs RCB Live Streaming: जानिए कब, कहां और कैसे देखें कोलकाता बनाम बैंगलोर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

नई दिल्ली Published: March 30, 2022 05:01:54 pm

IPL 2022 KKR vs RCB Live Streaming : आईपीएल 2022 का छठा मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR vs RCB) के बीच खेला जाएगा। शाम 7.30 बजे शुरू होने वाला यह मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों का यह दूसरा मुकाबला है। कोलकाता ने अपने पहले मैच में चेन्नई को छह विकेट से हरा दिया था। जबकि बैंगलोर को पंजाब से 5 विकेट हार का सामना करना पड़ा था। आरसीबी इस सीजन में अपने खिताब के सूखे को खत्म करने के लिए उतरेगी। चलिए आपको बताते हैं कि आप कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होने वाले हाईवोल्टेज मुकाबले को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं।

Live Streaming

— KKR vs RCB के बीच आईपीएल 2022 का छठा मुकाबला कब खेला जाएगा?

KKR vs RCB के बीच आईपीएल 2022 का छठा मुकाबला बुधवार (30 मार्च ) को खेला जाएगा। — KKR vs RCB के बीच आईपीएल 2022 का छठा मैच कहां खेला जाएगा?

KKR vs RCB के बीच आईपीएल 2022 का छठा मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्‍टेडियम में खेला जाएगा।

— KKR vs RCB के बीच आईपीएल 2022 का छठा मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

KKR vs RCB के बीच मुकाबला शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा. टॉस 7:00 बजे होगा। — KKR vs RCB के बीच मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां देखें?

KKR vs RCB के बीच मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: फाफ डुप्लेसी, अनुज रावत, विराट कोहली, दिनेशन कार्तिक (विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, शाहबाज अहमद, वानिंदु हसरंगा, डेविड विली, हर्षल पटेल, आकाश दीप, मोहम्मद सिराज, सिद्धार्थ कौल, कर्ण शर्मा, चामा वी मिलिंद, महीपाल लोमरोर, फिन एलन, सुयश प्रभुदेसाई, लवनीथ सिसोदिया, अनीश्वर गौतम।

