IPL 2022 KKR vs SRH Live Updates: कोलकाता ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया

KKR vs SRH : इंडियन प्रीमियर लीग का 61 वां मुकाबला कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जा रहा है। कोलकाता ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है
नई दिल्ली
Updated: May 14, 2022 07:08:16 pm
हैदराबाद-
Abhishek Sharma, Kane Williamson(c), Rahul Tripathi, Aiden Markram, Nicholas Pooran(w), Shashank Singh, Washington Sundar, Marco Jansen, Bhuvneshwar Kumar, T Natarajan, Umran Malik
कोलकाता-
Venkatesh Iyer, Ajinkya Rahane, Nitish Rana, Shreyas Iyer(c), Sam Billings(w), Rinku Singh, Andre Russell, Sunil Narine, Umesh Yadav, Tim Southee, Varun Chakaravarthy
दोनों ही टीमों को आईपीएल 2022 के प्लेऑफ रेस में बने रहने के लिए आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है। कोलकाता के 12 मैचों में 10 अंक हैं, वहीं हैदराबाद के भी 11 मैचों में 10 अंक हैं।
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