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IPL 2022 KKR vs SRH Live Updates: कोलकाता ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया

KKR vs SRH : इंडियन प्रीमियर लीग का 61 वां मुकाबला कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जा रहा है। कोलकाता ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है

नई दिल्ली

Updated: May 14, 2022 07:08:16 pm

प्रमुख अपडेट
kkr_vs_srh

IPL 2022 KKR vs SRH Live Updates

May 14, 2022 | 07:05 PM (IST)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

हैदराबाद-

 

Abhishek Sharma, Kane Williamson(c), Rahul Tripathi, Aiden Markram, Nicholas Pooran(w), Shashank Singh, Washington Sundar, Marco Jansen, Bhuvneshwar Kumar, T Natarajan, Umran Malik

 

कोलकाता-

 

Venkatesh Iyer, Ajinkya Rahane, Nitish Rana, Shreyas Iyer(c), Sam Billings(w), Rinku Singh, Andre Russell, Sunil Narine, Umesh Yadav, Tim Southee, Varun Chakaravarthy

May 14, 2022 | 06:00 AM (IST)

7 बजे होगा टॉस

दोनों ही टीमों को आईपीएल 2022 के प्लेऑफ रेस में बने रहने के लिए आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है। कोलकाता के 12 मैचों में 10 अंक हैं, वहीं हैदराबाद के भी 11 मैचों में 10 अंक हैं।

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IPL 2022 RCB vs PBKS Live Updates : पंजाब ने बैंगलोर को 54 रनों से हराया
IPL 2022 RCB vs PBKS Live Updates : पंजाब ने बैंगलोर को 54 रनों से हराया

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