हैदराबाद के खिलाफ ग्रीन कलर की जर्सी में दिखेंगे बैंगलोर के धुरंधर, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

“A finer kit you’ll never see,

A finer team there’ll never be…” 🗣🤩



Drop a 🔥 in the comments if you’re loving the Green kits, 12th Man Army! And remember to reduce, reuse and recycle! ♻️#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2022 #Mission2022 #RCB #ನಮ್ಮRCB #GoGreen #ForPlanetEarth pic.twitter.com/9l07EpXJOe