IPL 2021: आरसीबी के लिए राहत की खबर, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद टीम से जुड़े देवदत्त पडिक्कल

इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां सीजन (IPL 2021) शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दो खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए। हालांकि इनमें से एक की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है और राहत की बात यह है कि वह टीम के साथ जुड़ भी गया है। हम बात कर रहे हैं आरसीबी के सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल की। बता दें कि हाल ही में देवदत्त पडिक्कल कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया गया था। अब आरसीबी के लिए राहत की खबर है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और उन्हें टीम को जॉइन भी कर लिया है। इस बात की जानकारी टीम ने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। हालांकि बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज डेनियल सैम्स कोरोना संक्रमित पाए गए।

टीम से जुड़े पडिक्कल

RCB के युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल कोरोना से उबरने के बाद टीम के बायो बबल से जुड़ गए हैं। इस बात की जानकारी देते हुए आरसीबी ने ट्वीट कर बताया कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। साथ ही ट्वीट में बताया गया कि बीसीसीआई के नियमों की पालना करते हुए रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वे 7 अप्रेल को टीम के साथ जुड़ गए।

Bold Diaries: Devdutt Padikkal joins the RCB camp after testing negative for COVID-19. He’s healthy, feeling better and raring to go. Here’s a message to all RCB fans from Devdutt.#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2021 pic.twitter.com/BtVszNABJW