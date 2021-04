IPL 2021: प्रैक्टिस मैच में आंद्रे रसेल ने मारा ऐसा तूफानी शॉट, बाल-बाल बचे दिनेश कार्तिक, देखें वीडियो

IPL 2021 के शुरू होने मे कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी टीमें ट्रेनिंग कैंप में प्रैक्टिस कर रही हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी IPL 2021 में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रैक्टिस में जुटी है। बता दें कि दो बार आईपीएल खिताब अपने नाम कर चुकी केकेआर पिछले सीजन में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। ऐसे में टीम इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। IPL 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स का पहला मुकबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। केकेआर ने शनिवार को एक प्रैक्टिस मैच खेला। इस प्रैक्टिस मैच में आंद्रे रसेल ने एक शानदार शॉट खेला। इस शॉट पर दिनेश कार्तिक चोटिल होने से बाल—बाल बच गए। अगर बॉल उनको लग जाती तो वे चोटिल हो सकते थे।

केकेआर ने शेयर किया वीडियो

केकेआर ने इस प्रैक्टिस मैच का एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में देख सकते हैं कि प्रैक्टिस मैच के दौरान आंद्रे रसल और दिनेश कार्तिक बैटिंग कर रहे थे। आंद्रे रसेल स्ट्राइक पर थे और दिनेश कार्तिक नॉट स्ट्राइक पर। तभी आंद्रे रसेल ने एक जोरदार शॉट मारा तो बॉल बिल्कुल उनके पास से होकर गुजरी। कार्तिक ने थोड़ा पीछे हटकर खुद को बचा लिया। अगर बॉल दिनेश कार्तिक को लग जाती तो वे चोटिल हो सकते थे। इस प्रैक्टिस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा, शुभमन गिल और हरभजन भी शामिल थे।

