IPL2021: एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के नए खिलाड़ियों का किया स्वागत

नई दिल्ली। आईपीएल 2021 का आगाज होने में अब 1 दिन बाकी है। इस बार आईपीएल में आठ टीमें हिस्सा ले रही है। सभी खिलाड़ी मैदान पर पूरे जोश के साथ उतरने के लिए उत्साहित है। आईपीएल के 14वें सीजन का पहला मुकाबला 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर के बीच खेला जाएगा। चेन्नई सुपरकिंग्स ने टीम के नए खिलाड़ियों का स्वागत किया। टीम के कप्तान महेंद सिंह धेानी ने चेतेश्वर पुजारा को जर्सी है। सोशल मीडिया पर इस फोटो खूब वायरल हो रही है। आपको बता दें कि चेन्नई सुपरकिंग्स में यह परम्परा पहले से चली आ रही है। नए आने वाले खिलाड़ियों को इस तरह जर्सी देकर स्वागत किया जाता रहा है।

भावुक मैसेज किया पोस्ट

भारत के युवा बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने अपने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है। इस तस्वीर पर एमएस धोनी उनको चेन्नई सुपर किंग्स की किट देते हुए नजर आ रहे हैं। पुजारा ने इसके कैप्शन में लिखा, महेंद्र सिंह धोनी भाई और चेन्नई सुपर किंग्स फैमिली से ऑफिशियल किट मिलने पर उत्साहित और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस सीजन बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उम्मीद कर रहा हूं।

7 साल बाद खेलेंगे आईपीएल

आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 की नीलामी में चेतेश्वर पुजार को 50 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा है। पुजारा 7 साल बाद आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। ये बल्लेबाज टेस्ट स्पेशलिस्ट माना जाता है लेकिन पुजारा का कहना है कि वो टी20 क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम-

एमएस धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), फाफ डु प्लेसिस, रुतुराज गायकवाड़, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, एन जगदीसन (विकेटकीपर), रॉबिन उथप्पा, रवींद्र जडेजा, सैम कर्रन, ड्वेन ब्रावो, कर्ण शर्मा, आर साई किशोर, मिशेल सैंटनर, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, लुंगी नगिडी, जोश हेज़लवुड, केएम आसिफ, मोइन अली, के गौतम, चेतेश्वर पुजारा, एम हरि शंकर रेड्डी, के भगत वर्मा और सी हरि निशांत।

